«В эти дни будет приспущен Государственный флаг Украины и флаги города Харькова на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятиях, учреждениях и организациях», — говорится в сообщении.
Также отменяются все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.
Утром в четверг стало известно, что скончался мэр Харькова Геннадий Кернес. Он заболел COVID-19 в августе и сражался с болезнью четыре месяца. Около месяца Кернес лечился в местной больнице, после чего был отправлен спецрейсом в немецкую клинику «Шарите».
До конца декабря Кернес планировал вернуться на Украину. Но неделю назад стало известно, что у градоначальника отказала вторая почка и ему подключили диализ. За все время болезни Кернеса в ноябре была обнародована только одна его фотография, когда распространили слухи о том, что мэра Харькова уже давно нет в живых.
На местных выборах 25 октября Кернес получил 60,34% голосов избирателей и был переизбран на должность в первом же туре.