Трехдневный траур - 17, 18 и 19 декабря объявлен в Харькове в связи со смертью городского головы Геннадия Кернеса. Соответствующее распоряжение 17 декабря подписал секретарь городского совета Игорь Терехов, сообщается на сайте горсовета

Ушёл непобеждённым. На смерть Геннадия Кернеса © Facebook, Геннадий Кернес

Также отменяются все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.

Утром в четверг стало известно, что скончался мэр Харькова Геннадий Кернес. Он заболел COVID-19 в августе и сражался с болезнью четыре месяца. Около месяца Кернес лечился в местной больнице, после чего был отправлен спецрейсом в немецкую клинику «Шарите».

До конца декабря Кернес планировал вернуться на Украину. Но неделю назад стало известно, что у градоначальника отказала вторая почка и ему подключили диализ. За все время болезни Кернеса в ноябре была обнародована только одна его фотография, когда распространили слухи о том, что мэра Харькова уже давно нет в живых.

На местных выборах 25 октября Кернес получил 60,34% голосов избирателей и был переизбран на должность в первом же туре.