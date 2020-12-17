Бизнесмен и друг скончавшегося мэра Харькова Геннадия Кернеса Павел Фукс рассказал, что градоначальник стал жаловаться на боли в сердце за три дня до смерти. Об этом 17 декабря сообщает «Страна»

«Обидно, что ещё две недели назад, когда была сессия горсовета, он был такой бодрый и довольный. Говорил: «Молодцы!» У него была нормальная речь, несмотря на трубку в горле. Мы обрадовались, что он воспрял, а потом через два дня почки отказали. После этого врачи сказали, что теперь только чудо поможет. Мы надеялись на чудо», — рассказал Фукс.

Он также рассказал, что последний раз он разговаривал с Кернесом три дня назад и уже тогда «чувствовал в его голосе какую-то слабость». По словам Фукса, Кернес говорил, что «сердце колет и болит». Фукс также уточнил, что похороны Кернеса состоятся на следующей неделе.

Кернес уверенно победил на выборах в Харькове © Facebook, Геннадий Кернес

До конца декабря Кернес планировал вернуться на Украину. Но неделю назад стало известно, что у градоначальника отказала вторая почка и ему подключили диализ. За все время болезни Кернеса в ноябре была обнародована только одна его фотография, когда распространили слухи о том, что мэра Харькова уже давно нет в живых.

На местных выборах 25 октября Кернес получил 60,34% голосов избирателей и был переизбран на должность в первом же туре. На втором месте оказался представитель «Оппозиционной платформы» Александр Фельдман, который набрал 14,32% голосов. Третье место занял экс-губернатор Алексей Кучер с результатом в 7,24% голосов.