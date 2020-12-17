С приходом команды президента Украины Владимира Зеленского власть в стране не изменилась - изменились лишь титулы у определенных людей. Об этом адвокат и правозащитник Андрей Гожый сказал в интервью изданию Украина.ру

Названо число депутатов Коломойского в Верховной Раде © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Игорь] Коломойский, премьер-министр — [Ринат] Ахметов, а парламент у нас заменяет совет десяти олигархических семей. Как был такой расклад, таким он и остался. Просто кто-то из руководства страны, например [Петр] Порошенко, перешел в совет олигархических семей, а кто-то занял официальные должности», — рассказал правозащитник.

По его словам, прошедшие осенью местные выборы доказали, что на Украине просто происходит «круговорот одних и тех же лиц», и показали нечистоплотность всех политических сил, в частности оппозиционных, от которых баллотировались бывшие порошенковцы.

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