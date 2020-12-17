«Условно говоря, у нас президент — [Игорь] Коломойский, премьер-министр — [Ринат] Ахметов, а парламент у нас заменяет совет десяти олигархических семей. Как был такой расклад, таким он и остался. Просто кто-то из руководства страны, например [Петр] Порошенко, перешел в совет олигархических семей, а кто-то занял официальные должности», — рассказал правозащитник.
По его словам, прошедшие осенью местные выборы доказали, что на Украине просто происходит «круговорот одних и тех же лиц», и показали нечистоплотность всех политических сил, в частности оппозиционных, от которых баллотировались бывшие порошенковцы.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.