Килинкаров отметил, что разрушить Украину несложно, но вопрос в том, кто ее будет восстанавливать, при этом очевидно, что Украина как государство Западу не нужна. Соответственно, продолжил он, чем больше разрушить сегодня — тем больше придется восстанавливать завтра.
«Поэтому я думаю, что стратегия России в отношении Украины немножко другая. Хотят все-таки минимизировать потери экономические, человеческого ресурса и многое другое, для того чтобы восстановить нормальные добрососедские отношения с Украиной», — сказал политик.
Он добавил, что именно поэтому Россия не применяет в отношении Украины жесткие санкции в экономическом секторе на фоне кризиса в украинской экономике.
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