Россия не проводит жесткую политику в отношении Украины, поскольку понимает, что Запад использует ее как инструмент давления на Россию. Об этом сказал депутат Верховной Рады Украины 5-7-го созывов Спиридон Килинкаров в интервью изданию Украина.ру

Килинкаров отметил, что разрушить Украину несложно, но вопрос в том, кто ее будет восстанавливать, при этом очевидно, что Украина как государство Западу не нужна. Соответственно, продолжил он, чем больше разрушить сегодня — тем больше придется восстанавливать завтра.

«Поэтому я думаю, что стратегия России в отношении Украины немножко другая. Хотят все-таки минимизировать потери экономические, человеческого ресурса и многое другое, для того чтобы восстановить нормальные добрососедские отношения с Украиной», — сказал политик.

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