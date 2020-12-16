Виновные в падении электроопор на Шулявском путепроводе в Киеве понесут ответственность. Об этом 16 декабря сказал мэр украинской столицы Виталий Кличко во время онлайн-брифинга, который транслировался в Facebook

Падение столбов на автомобили в Киеве попало на видео © Facebook, Сергій Грішин

Мэр добавил, что специалисты демонтировали все опоры освещения, которые вызывали сомнения. Их оказалось шесть.

Кличко отметил, что генподрядчик, который давал гарантию на эксплуатацию объекта, осуществит все работы за свой счет. Также Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений, как заказчик строительства, обратится в суд относительно возмещения подрядчиком убытков за поврежденные автомобили.

Накануне днем на Шулявском путепроводе упали три столба линии электропередачи, расположенные на полосе движения. В результате инцидента повреждены девять автомобилей. Люди не пострадали.

По факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 275 Уголовного кодекса («нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений»).