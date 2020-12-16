Он отметил, что не верит в сценарий отделения.
«Но если допустить чисто гипотетически, то им (как и северо-восточным штатам) придется делать выбор между тоталитаризмом и реваншем. Либо синие начнут регулярно (гораздо чаще, чем это было ранее) приходить во власти в красных штатах, а красные в синих, что сделает бессмысленным сам раскол — восстановление США после окончания глобального кризиса, либо запретить своих оппонентов, что в условиях американских реалий тождественно установлению диктатуры», — сказал Розенвайн.
Ранее представитель Республиканской партии в Техасе Ален Уэст в ответ на то, что Верховный суд США отклонил иск о признании недействительными выборов в некоторых штатах, где победил Байден, открыто заявил, что законопослушные штаты могут образовать союз.
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