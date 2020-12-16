В случае отделения нескольких законопослушных штатов США жителям необходимо было бы делать выбор между тоталитаризмом и реваншем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал живущий в Бостоне украинский журналист Антон Розенвайн

Антон Розенвайн: Стоит ли Америка на грани распада? © kp.ru

«Но если допустить чисто гипотетически, то им (как и северо-восточным штатам) придется делать выбор между тоталитаризмом и реваншем. Либо синие начнут регулярно (гораздо чаще, чем это было ранее) приходить во власти в красных штатах, а красные в синих, что сделает бессмысленным сам раскол — восстановление США после окончания глобального кризиса, либо запретить своих оппонентов, что в условиях американских реалий тождественно установлению диктатуры», — сказал Розенвайн.

Ранее представитель Республиканской партии в Техасе Ален Уэст в ответ на то, что Верховный суд США отклонил иск о признании недействительными выборов в некоторых штатах, где победил Байден, открыто заявил, что законопослушные штаты могут образовать союз.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.