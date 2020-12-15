На нынешние события в США следует смотреть не как на выходку Трампа, а как на претворение в жизнь некого плана по формированию нового миропорядка, считает Антон Розенвайн, украинский журналист, живущий в Бостоне

- Антон, представитель Техаса Ален Уэст в ответ на то, что Верховный суд США отклонил иск его малой родины о признании недействительными выборы в некоторых штатах, где победил Байден, открыто заявил, что законопослушные штаты могут образовать союз и чуть ли не отделиться. Насколько такое заявление серьезно? Или это обычная эмоциональность?

— Я не верю в эмоциональность в политике. Это сплошное лицемерие и театр, даже когда речь идёт о таких простаковатых дядьках, как Лукашенко и Мадуро. Ибо даже самому фанатику или цинику надо сперва долететь до середины Днепра. То есть выступление товарища из Техаса согласовано, скоординировано и является очередным сценическим ходом.

А вот в чем план состоит, зачем в момент, когда американская гегемония изрядно поистрепалась, увязнув в бесконечных военных кампаниях на периферии, делать такие заявления — вот это интересный и важный момент.

Тут важно взглянуть на ситуацию в широком смысле. Не о выборах и реакции отдельных штатов, а как на бесконечную череду фейлов и факапов, формирующих настроения в формате нашей информационной реальности.

Помните Грету Тунберг? А ведь была она в прошлом году абсолютным информационным лидером в течение нескольких месяцев. Потом пришёл COVID-19. О чем говорила Грета? О том, что ресурсы земного шара ограниченны и если мы добровольно не пойдём на снижение потребления, то уже в ближайшее время нам всем хана. Мы не поняли призыва, разумеется. Добровольно отказываться от комфорта, обновок и новой религии экономического роста не стали.

Вот, нас стали попускать искусственно. Через локдауны и карантины. Пару дней назад Трамп сообщил о начале вакцинации от COVID-19, и в тот же день появилось новое видео Греты, которая не отсвечивала с марта. Не взлетит — будут приучать к добровольной бедности другими способами. И обвал экономики США через политический кризис — один из аналогичных способов. Как COVID-19 — никто не виноват, само случилось. Будет ли это концом американской гегемонии — не факт. Пока у Америки есть армия и флот, по крайней мере.

- Вы, как украинский журналист, живущий в США, скажите, сами жители этих штатов хотели бы отделения? Мы знаем о сепаратистских настроениях в Техасе. А как с этим обстоят дела в других "законопослушных" штатах?

— Вот смотрите, можно считать, что криптовалюты придумал безумный криптоанархист Брайен Армстронг, а можно придерживаться мнения, что за их появлением стоят большие финансовые институты. Например, банк "Чейс", первым из больших банков взявшийся обменивать криптовалюты на доллары. Обналичивать виртуальные фантики, по сути деконструируя прежнюю систему финансового миропорядка.

Вот и на нынешние события следует смотреть не как на выходку безумного Дони, а как на претворение в жизнь некого плана по формированию нового миропорядка. А каково тут мнение большинства жителей каких-то там штатов — дело десятое. Кому как не нам, выходцам из Украины, знать, что в информационную эпоху достаточно 10% пассионарного субстрата, чтобы свернуть любые горы.

- Вашингтон как отнесся бы к попытке трамповских штатов выйти из состава США: как Линкольн или как Лондон, который не препятствовал проведению референдума о независимости в Шотландии?

— В рамках поставленных целей и задач. Могут, например, как в Мариуполе. Могут как в Донецке — с войнушкой. А могут завести мирный легальный процесс в такое юридическое болото, что выход этот будет оформляться дольше, чем будут существовать сами США. Все зависит от степени катастрофичности сценария. Индекса Греты Тунберг, если смотреть на нее как на метафору.

- Если бы эти штаты отделились, они образовали бы отдельное государство или распались? Если бы был реализован первый вариант, то что это было бы за государство в политическом и экономическом плане? Как бы строились его отношения с Россией?

— Я не верю в сценарий отделения. Но если допустить чисто гипотетически, то им (как и северо-восточным штатам) придется делать выбор между тоталитаризмом и реваншем.

Либо синие начнут регулярно (гораздо чаще, чем это было ранее) приходить во власти в красных штатах, а красные в синих, что сделает бессмысленным сам раскол — восстановление США после окончания глобального кризиса, либо запретить своих оппонентов, что в условиях американских реалий тождественно установлению диктатуры.

- А что бы было с западными и северо-восточными штатами?

— Описанные в предыдущем ответе сценарии одинаково работают для обеих сторон. Да, касательно их отношений с РФ — там все зависит от отношений с ЕС, чье расширение на восток американцы обеспечивают своей антироссийской политикой. А в НАТО (то есть проевропейском Альянсе) останутся и те и другие. А вот на американском континенте стоит ждать серьезных перемен.

Джо Байден, если судить по его избирательной кампании и продвигаемым в ее ходе трендам, готовится легализовать кокаин. А это для американской политики реальная революция — обнуление картелей, контролирующих целые страны, и их подчинение ЦРУ путем легализации торговли и контроля цены через свободный рынок. Такая вот реализация доктрины Монро на новом этапе.