Украинская певица София Ротару собрала всю свою семью под новогодней елкой: сына Руслана, невестку Светлану, внуков Софию и Анатолия и даже собаку. Общий снимок семейства Ротару опубликован в одной из фан-групп звезды в Instagram 14 декабря

«Жизнь измеряется не количеством сделанных вдохов и выдохов, а количеством тех моментов, когда от счастья захватывает дух! Будьте счастливы! Самые красивые, талантливые, уважаемые, очаровательные и любимые», — такая подпись значится под фотографией.

Подписчики группы отметили, что на снимке певица выглядит явно не на свои 73 года, что с большой долей вероятности свидетельствует об использовании фотошопа.