«Жизнь измеряется не количеством сделанных вдохов и выдохов, а количеством тех моментов, когда от счастья захватывает дух! Будьте счастливы! Самые красивые, талантливые, уважаемые, очаровательные и любимые», — такая подпись значится под фотографией.
Подписчики группы отметили, что на снимке певица выглядит явно не на свои 73 года, что с большой долей вероятности свидетельствует об использовании фотошопа.
Не так давно в глобальную сеть попал снимок, где Ротару выглядит сильно постаревшей и уставшей, а продюсер и бывший муж певицы Аллы Пугачевой Александр Стефанович заявил, что исполнительнице «Хуторянки» приходится бороться с серьезным заболеванием легких.