В вопросе достижения мира в Донбасса Минский процесс и реинтеграция региона вторичны, а первично налаживание российско-украинских отношений. Об этом украинский политолог Вадим Карасев заявил на днях на своем YouTube-канале

Украина продлит закон об особом статусе Донбасса без «формулы Штайнмайера» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«В чем суть украинской независимости на данный момент? В том, чтобы мы были антироссийскими. Но тогда реинтеграция Донбасса на тех условиях, которые прописаны в Минских соглашениях, будет означать, что о войне речь не идет. Возвращение ОРДЛО в Украину будет означать, что данная территория станет посредником и нейтральным элементом наших взаимоотношений. Пойдет ли на это наша "глубинная власть"?» — поинтересовался Карасев.

Именно поэтому, по его словам, прежде всего необходимо наладить российско-украинские отношения, перевести их из режима войны в режим «хотя бы "холодного мира"». А для этого, как отметил политолог, необходимо решить более глобальные вопросы: какими должны быть отношения Украины и России и какой должна быть украинская независимость.

Карасев подчеркнул, что ни проблему Донбасса, ни проблему внешнего управления невозможно решить, пока Украина сама не поймет, в чем смысл ее независимости.