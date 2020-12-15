На снимке комик сидит, завернутый в плед, который он повязал на голову на манер девочки, рисунок которой напечатан на известной плитке «Алёнка».
«Шоколадка бабАлёнка», — подписал фото Ткач.
«Дед Алён», «Молочный шоколад Юрчиночка», «От фабрики Ткашен?», «Юрчик, если такая фотка бы была на упаковке шоколадки, то ее бы раскупали чисто из жалости», — оценили шутку комика поклонники.
Юрий Ткач присоединился к «Студии Квартал 95» в 2019 году, когда коллектив покинул ныне президент Украины Владимир Зеленский. Ткач снимался в сериалах «Страна У» и «Однажды под Полтавой», а также участвовал в шоу «Танцы со звездами», «Лига смеха» и «Игры приколов».