Актер «Студии Квартал 95» Юрий Ткач в очередной раз посмеялся над собой, представив, как бы выглядела шоколадка известной фабрики, если бы он ее рекламировал. Что получилось, юморист на днях показал подписчикам в своем в Instagram

Ткач из «Квартала 95» повесился в костюме Санта-Клауса — фото © Юрий Ткач/Инстаграм

«Шоколадка бабАлёнка», — подписал фото Ткач.

«Дед Алён», «Молочный шоколад Юрчиночка», «От фабрики Ткашен?», «Юрчик, если такая фотка бы была на упаковке шоколадки, то ее бы раскупали чисто из жалости», — оценили шутку комика поклонники.

Юрий Ткач присоединился к «Студии Квартал 95» в 2019 году, когда коллектив покинул ныне президент Украины Владимир Зеленский. Ткач снимался в сериалах «Страна У» и «Однажды под Полтавой», а также участвовал в шоу «Танцы со звездами», «Лига смеха» и «Игры приколов».