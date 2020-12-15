Полиция и Национальная гвардия перешли на усиленный режим работы возле здания Верховной Рады, где проходит масштабный митинг предпринимателей. Об этом 15 декабря сообщает «РБК-Украина»

«Протестуют представители движения SaveФОП. Они требуют отмены запрета на предпринимательскую деятельность при введении жестких карантинных ограничений с 8 по 24 января 2021 года», — говорится в сообщении.

Предприниматели устроили стычку с полицией у стен Рады © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ранее предприниматели стояли на митингах, требуя поддержки в период карантина из-за коронавируса. Позже Рада пошла им навстречу и приняла закон, который на год откладывает введение кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Введение учета было одним из условий МВФ.

Кабинет министров на прошлой неделе ввел жесткий карантин, который будет действовать на Украине с 8 по 24 января. Также с 19 декабря заработают новые ограничения на проведения новогодних мероприятий.