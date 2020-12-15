«Протестуют представители движения SaveФОП. Они требуют отмены запрета на предпринимательскую деятельность при введении жестких карантинных ограничений с 8 по 24 января 2021 года», — говорится в сообщении.
Также анонсировали акцию протеста возле других органов государственной власти в центре столицы.
Ранее предприниматели стояли на митингах, требуя поддержки в период карантина из-за коронавируса. Позже Рада пошла им навстречу и приняла закон, который на год откладывает введение кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Введение учета было одним из условий МВФ.
Кабинет министров на прошлой неделе ввел жесткий карантин, который будет действовать на Украине с 8 по 24 января. Также с 19 декабря заработают новые ограничения на проведения новогодних мероприятий.