В понедельник, 14 декабря, состоялись торжественные слушания, посвященные награждению руководства протестного движения в Белоруссии премией Европарламента «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова 2020 года, которая будет официально вручена им 16 декабря на сессии ЕП в Брюсселе.
Первые четыре представителя белорусской оппозиции выступали на русском или английском языке, а пятый — Алесь Беляцкий — начал свою речь на белорусском, но его трижды прерывали из-за проблем с переводом, а затем попросили перейти на английский или русский.
«Первый блин комом. Белорусская речь в Европарламенте пока не идет. Я тогда по-русски буду говорить», — заключил Беляцкий.
Премия «За свободу мысли» была учреждена Европарламентом в 1988 году в честь советского диссидента Андрея Сахарова. Она вручается лицам, внесшим «исключительный вклад в борьбу за права человека по всему земному шару». В разные годы на эту премию номинировались члены панк-группы Pussy Riot, бывшая украинская летчица Надежда Савченко и российский политик Борис Немцов. В 2019 году ее лауреатом стал осужденный в РФ за терроризм украинский режиссер Олег Сенцов.