Лидеров белорусских протестов попросили говорить по-русски или по-английски на слушаниях в Европарламенте, поскольку у евродепутатов возникли проблемы с переводом белорусского языка, передает Sputnik Беларусь 15 декабря

Белоруссия: борьба продолжается. Протестующие готовят новые акции, а власть — перемены © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

Первые четыре представителя белорусской оппозиции выступали на русском или английском языке, а пятый — Алесь Беляцкий — начал свою речь на белорусском, но его трижды прерывали из-за проблем с переводом, а затем попросили перейти на английский или русский.

«Первый блин комом. Белорусская речь в Европарламенте пока не идет. Я тогда по-русски буду говорить», — заключил Беляцкий.

Премия «За свободу мысли» была учреждена Европарламентом в 1988 году в честь советского диссидента Андрея Сахарова. Она вручается лицам, внесшим «исключительный вклад в борьбу за права человека по всему земному шару». В разные годы на эту премию номинировались члены панк-группы Pussy Riot, бывшая украинская летчица Надежда Савченко и российский политик Борис Немцов. В 2019 году ее лауреатом стал осужденный в РФ за терроризм украинский режиссер Олег Сенцов.