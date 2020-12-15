Президент Украины Владимир Зеленский готовится к новогоднему видеообращению, а также открытию новогодней елки на улице Банковой под зданием своего офиса в Киеве. Об этом пресс-секретарь президента Юлия Мендель сообщила «КП в Украине» 14 декабря

«Слуги народа» отменили Новый год © CC0, Pixabay

«У телеканалов нет обязательства показывать новогоднее поздравление президента, но обычно национальные телеканалы с удовольствием это делают. Новогоднее поздравление главы государства стало доброй традицией для украинцев. Президент подводит итоги, очерчивает ценностные ориентиры, рассказывает о планах на следующий год», — сказала Мендель.

Она также анонсировала открытие елки под офисом президента в ближайшие дни, но дату не уточнила. В мероприятии примут участие Зеленский и первая леди Елена Зеленская. Пресс-секретарь подчеркнула, что украшения для этой елки будут «очень особенные, с эксклюзивной и важной ценностной историей».

Кроме того, после нового года у президента и его офиса, по словам Мендель, будет несколько выходных, при этом глава государства будет оставаться на связи.