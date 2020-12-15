Она отметила, что новогоднее обращение главы государства еще не записано, сейчас прорабатывается его сценарий.
«У телеканалов нет обязательства показывать новогоднее поздравление президента, но обычно национальные телеканалы с удовольствием это делают. Новогоднее поздравление главы государства стало доброй традицией для украинцев. Президент подводит итоги, очерчивает ценностные ориентиры, рассказывает о планах на следующий год», — сказала Мендель.
Она также анонсировала открытие елки под офисом президента в ближайшие дни, но дату не уточнила. В мероприятии примут участие Зеленский и первая леди Елена Зеленская. Пресс-секретарь подчеркнула, что украшения для этой елки будут «очень особенные, с эксклюзивной и важной ценностной историей».
Кроме того, после нового года у президента и его офиса, по словам Мендель, будет несколько выходных, при этом глава государства будет оставаться на связи.