«Художественная акция "Воспаление" в Киеве от группы молодых художников White blood cells ("Белые кровяные клетки")… Один из художников заявил, что "Воспаление" — это "защитная реакция организма на действие вредных агентов"», — говорится в сообщении.
Отмечается, что этим «перформансом» группа анонсировала начало акции, которая продлится неопределенный срок — до тех пор, «пока наша иммунная система не изолирует и не удалит пораженную ткань».
Ранее студент Киево-Могилянской академии вывесил на балконе общежития радужный флаг, после этого ему начали угрожать правые радикалы, которые также призвали забрасывать камнями окна общежития и снимать это на видео.