В Киеве группа мужчин в балаклавах сожгла флаг с символикой ЛГБТ перед Национальным университетом «Киево-Могилянская академия». Видео с места инцидента появилось в Telegram-канале праворадикальной организации «Традиция и порядок» 14 декабря

«Даешь патриархат!» В Киеве сошлись ЛГБТ и их противники © kyivpride сообщении.

Отмечается, что этим «перформансом» группа анонсировала начало акции, которая продлится неопределенный срок — до тех пор, «пока наша иммунная система не изолирует и не удалит пораженную ткань».

Ранее студент Киево-Могилянской академии вывесил на балконе общежития радужный флаг, после этого ему начали угрожать правые радикалы, которые также призвали забрасывать камнями окна общежития и снимать это на видео.