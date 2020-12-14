Отмечается, что для оценки были взяты блюда, которые являются традиционными для новогоднего стола среднестатистической украинской семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, а также напитки.

«Стоимость бюджетного варианта новогоднего стола в Киеве составит 1916,78 гривны (около 5 тысяч рублей — ред.), что на 7,4% больше стоимости новогоднего стола 2020 года. Стол с деликатесами обойдется жителям столицы в 2426,78 гривны (около 5,5 тысячи рублей — ред.)», — говорится в сообщении.

По расчетам экспертов, три килограмма салата «Оливье» традиционной рецептуры обойдутся в 159,37 гривны (около 370 рублей). Это на 13,8% больше, чем при праздновании нового 2020 года. На уровне прошлого года 1,5 килограмма «Сельди под шубой» будет стоить 120,37 гривны (около 300 рублей).

На Украине озвучили цены на новогодние елки
На Украине озвучили цены на новогодние елки
© РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк
Также на 10-30% вырастут расходы на мясные продукты. Стоимость 2,5 килограмма мясных продуктов на новогоднем столе составит 394,50 гривны (около 1000 рублей).

Фрукты на праздничном столе обойдутся в 104 гривны (около 250 рублей). За два килограмма мандаринов нужно будет заплатить 70 гривен (около 170 рублей), килограмм бананов обойдется в среднем в 25 гривен (около 60 рублей).

Бутылка шампанского «Артемовское» (0,75 литра) обойдется в 100 гривен (около 250 рублей). В полтора раза больше придется заплатить за бутылку (0,5 литра) коньяка «Шабо» 5-летней выдержки.

Ранее продовольственная и сельскохозяйственная организации ООН (ФАО) сообщила, что цены на продовольствие в мире в ноябре 2020 года продолжили расти второй месяц подряд и достигли максимального значения за последние шесть лет.