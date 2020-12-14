Стоимость новогоднего стола-2021 для украинской семьи из четырех человек вырастет по сравнению с прошлым годом на 5,3% и составит 1706,09 гривны (около 4 тысяч рублей). Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба Национального научного центра «Институт аграрной экономики»

Отмечается, что для оценки были взяты блюда, которые являются традиционными для новогоднего стола среднестатистической украинской семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, а также напитки.

«Стоимость бюджетного варианта новогоднего стола в Киеве составит 1916,78 гривны (около 5 тысяч рублей — ред.), что на 7,4% больше стоимости новогоднего стола 2020 года. Стол с деликатесами обойдется жителям столицы в 2426,78 гривны (около 5,5 тысячи рублей — ред.)», — говорится в сообщении.

По расчетам экспертов, три килограмма салата «Оливье» традиционной рецептуры обойдутся в 159,37 гривны (около 370 рублей). Это на 13,8% больше, чем при праздновании нового 2020 года. На уровне прошлого года 1,5 килограмма «Сельди под шубой» будет стоить 120,37 гривны (около 300 рублей).

На Украине озвучили цены на новогодние елки © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

Фрукты на праздничном столе обойдутся в 104 гривны (около 250 рублей). За два килограмма мандаринов нужно будет заплатить 70 гривен (около 170 рублей), килограмм бананов обойдется в среднем в 25 гривен (около 60 рублей).

Бутылка шампанского «Артемовское» (0,75 литра) обойдется в 100 гривен (около 250 рублей). В полтора раза больше придется заплатить за бутылку (0,5 литра) коньяка «Шабо» 5-летней выдержки.

Ранее продовольственная и сельскохозяйственная организации ООН (ФАО) сообщила, что цены на продовольствие в мире в ноябре 2020 года продолжили расти второй месяц подряд и достигли максимального значения за последние шесть лет.