Злоумышленник отсек мизинец памятнику Папе Римскому Иоанну Павлу II возле костела Св. Варфоломея. Свидетель происшествия сообщил, что до инцидента мужчина часто ходил по городу в черной одежде, противогазе и с косой и является, по его сведениям, душевнобольным.
Сообщается, что мужчину, атаковавшего памятник, арестовали. Ранее этот памятник уже пострадал от действий вандалов — часть руки с крестом пытались отпилить в 2016 году, но бросили рядом, вероятно, поскольку они оказались не из металла.
Кроме того, в Трускавце Львовской области на днях также повредили памятник Папе Римскому — фигура понтифика осталась без руки. Связаны ли эти происшествия между собой, пока неизвестно.