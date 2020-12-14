В Дрогобыче Львовской области психически нездоровый местный житель повредил памятник Папе Римскому Иоанну Павлу II. Об этом сообщило 13 декабря издание «Новое время»

Злоумышленник отсек мизинец памятнику Папе Римскому Иоанну Павлу II возле костела Св. Варфоломея. Свидетель происшествия сообщил, что до инцидента мужчина часто ходил по городу в черной одежде, противогазе и с косой и является, по его сведениям, душевнобольным.

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Кроме того, в Трускавце Львовской области на днях также повредили памятник Папе Римскому — фигура понтифика осталась без руки. Связаны ли эти происшествия между собой, пока неизвестно.