Очевидно, отметил эксперт, что Белоруссия рассматривается «коллективным Западом» как буфер между ЕС и Россией, потому им желателен здесь некий хаос, и они всячески будут этому хаосу способствовать.
«А вот углубление интеграции и укрепление союза с Россий стали бы очень неприятным сюрпризом для наших западных партнеров. Но главное, что этот союз должен состояться не назло им, а по причине политической и экономической целесообразности, как необходимое условие развития Беларуси и России», — указал Шарапов.
Публицист добавил, что белорусские проблемы мало интересуют американский истеблишмент, потому победа Джо Байдена никак напрямую не повлияет на ситуацию в стране.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.