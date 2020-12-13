Углубление интеграции и укрепление союза с Россий стали бы очень неприятным сюрпризом для западных партнеров Белоруссии. Об этом рассказал колумнист и ведущий радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов в интервью изданию Украина.ру

Вячеслав Шарапов: Почему белорусские спортсмены обиделись на Лукашенко © Facebook, Вячеслав Шарапов

«А вот углубление интеграции и укрепление союза с Россий стали бы очень неприятным сюрпризом для наших западных партнеров. Но главное, что этот союз должен состояться не назло им, а по причине политической и экономической целесообразности, как необходимое условие развития Беларуси и России», — указал Шарапов.

Публицист добавил, что белорусские проблемы мало интересуют американский истеблишмент, потому победа Джо Байдена никак напрямую не повлияет на ситуацию в стране.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.