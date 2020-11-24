Беларусь рассматривается коллективным Западом как буфер между Евросоюзом и Россией, потому им желателен здесь некий хаос, и они всячески будут этому хаосу способствовать, считает белорусский журналист Вячеслав Шарапов

- Вячеслав, протестные акции в Белоруссии становятся от воскресенья до воскресенья все меньше. Давление на власть снижается. О чем это говорит? Вряд ли стоит ждать интеграции Белоруссии с Россией и реформы политсистемы?

— Действующая белорусская общественно-политическая система очень напоминает поздний СССР, где за годы застоя сформировались элитные группы, объединенные определенными интересами. Задача любой власти — препятствовать появлению таких групп, которые стремятся складываться в сословие и передавать свои возможности, полномочия и активы по наследству.

К сожалению, власть убаюкивается представителями данного сословия, а с течением времени появляется некий непроницаемый купол, который ограждает центр принятия решений как от зримых, так и от глубинных процессов.

Позднее руководство СССР уснуло под байки про перестройку и ускорение и прошляпило всё, что можно было прошляпить. Сегодняшний COVID — это, конечно, не Чернобыль, но он тоже может стать триггером развала. В данной ситуации необходимы микрохирургические действия и эффективная терапия общественно-политических процессов, и такая терапия не проводится при помощи лома и кувалды.

Огромная часть белорусского общества высоко оценила бы жест действующего президента, который бы осуществил транзит собственной власти, представив избирателям кандидата, который сумел бы сохранить достигнутое и исправить изношенное. И вопрос даже не в Конституции, скорее в методах управления.

Сегодня людей не вдохновляет распекание под телекамеры тех или иных чиновников, так как следует вопрос: почему за эти годы не создана эффективная система управления? Неужели и впредь всё будет решаться в "ручном" режиме? Время и ситуация требует иных подходов и свежих лиц. Понимает ли это действующая власть? Время покажет.

Пока власть уповает на то, что протесты окончательно утихнут. Но неявные протесты опасны. Опасно глубинное недовольство, которое чревато новым взрывом. Очень многое будет обусловлено экономикой, запасом прочности и ресурсом.

- Есть ли они в наличии?

— Белорусское правительство выглядит спокойным и даёт оптимистичные прогнозы. Независимые аналитики озвучивают прямо противоположные выводы. Так вот от этого запаса прочности и зависит судьба многовекторности и перспективы углубленной интеграции

- Есть ли опасность серьезной радикализации части оппозиции, которая может начать действовать с помощью насилия?

— В любом обществе есть определенный процент людей, склонных к радикализму. Если создаются условия для слияния идеи, бравады и разрушительной самореализации в один флакон, то эта гремучая смесь рано или поздно сработает. Сегодня, к сожалению, пройдена некая черта, за которой усиливается фактор непредсказуемости.

- Уменьшаются ли симпатии белорусов к идее самого тесного союза с Россией?

— В Беларуси пока не сформированы влиятельные пророссийские, просоюзные силы, есть их некое оживление, но пока не понятно, будут ли они зарегистрированы как партии. Количество активных сторонников интеграции в последнее время явно уменьшилось и "постарело". То, что Кремль поддерживает Лукашенко, явно не нравится тем, кто рассчитывал, что проблемы Беларуси решатся российскими руками. Это инфантильная, наивная позиция.

Баранчик объяснил, почему на самом деле погиб участвовавший в протестах Роман Бондаренко © Facebook, Юрий Баранчик - Стоит ли ждать чего-то серьезного в плане политреформы от предстоящего Всебелорусского народного собрания?

— Всебелорусское народное собрание может сыграть историческую роль, но лишь в том случае, если его участники будут не "подобраны", а действительно представят все слои белорусского общества — как сторонников, так и оппонентов действующей власти. Тогда есть шанс не только на бурную дискуссию по поводу дальнейших путей развития, но и на консенсус и компромисс.

Если же собрание пройдет в атмосфере всеобщего "одобрямса", а его участники, получив памятные подарки, разъедутся по своим городам и весям, то это вызовет лишь новую волну скрытого, а может, и не скрытого недовольства.

- Усилятся ли действия змагаров в связи с приходом Байдена в Белый дом?

— Белорусские проблемы мало интересуют американский истеблишмент, потому будет Байден или Трамп, это никак напрямую не повлияет на ситуацию в нашей стране. Очевидно, что Беларусь рассматривается коллективным Западом как буфер между ЕС и Россией, потому им желателен здесь некий хаос, и они всячески будут этому хаосу способствовать.

А вот углубление интеграции и укрепление союза с Россий стали бы очень неприятным сюрпризом для наших западных партнеров. Но главное, что этот союз должен состояться не назло им, а по причине политической и экономической целесообразности, как необходимое условие развития Беларуси и России.