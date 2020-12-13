После выборов в США контроль Вашингтона над Украиной вряд ли уменьшится, учитывая, что посол США принимает участие в совещании украинского правительства. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру

Царёв: Россия может оказаться как большой медведь в окружении стаи шакалов © кадр из видео Украина.ру

«И посол США сказала, что нет необходимости привлекать китайцев в эти проекты, и никто из присутствующих ничего на это не возразил», — подчеркнул Царёв.

Украина — оккупированная страна, и вряд ли что-то поменяется, потому что посол как был под демократами, так и остался, добавил политик.

Дональд Трамп поэтому и проиграл, потому что не поставил своих людей ни в ЦРУ, ни в Госдепартамент, не поменял послов, и люди на Украине как работали на команду демократов Обамы и Байдена, так и будут работать дальше, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.