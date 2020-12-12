По его словам, в первые пять лет после потери полуострова Украина могла восстановить контроль над ним путем мирной реинтеграции.
«После пяти лет сомнений нет в том, что есть единственный способ решения этих проблем — возращение этих территорий», — сказал он, добавив, что необходимо прийти к тому, чтобы отобрать Крым силой.
Бессмертный добавил, что сначала Киеву необходимо отселить с полуострова всех, «кто лоялен». При этом он не уточнил, как власти Украины намерены это сделать.
Крым воссоединился с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали это решение. Украина отказалась признать результаты референдума. В РФ настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.