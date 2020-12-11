В стратегическом плане все будет зависеть от взаимоотношений Турции и России, предположил в интервью изданию Украина.ру политолог Руслан Бортник

С тактической точки зрения ситуация неприятная, сказал Бортник.

«Стратегически у Турции есть исторические и геополитические претензии и на все Причерноморье, южную часть не только Украины, но и России, и на Кавказ», — отметил он.

Турция посвятила видеоролик военному параду в Баку © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

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В четверг в Баку прошел военный парад, посвященный окончанию вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Почетным гостем президента Азербайджана Ильхама Алиева во время парада стал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

