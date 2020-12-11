С тактической точки зрения ситуация неприятная, сказал Бортник.
«Стратегически у Турции есть исторические и геополитические претензии и на все Причерноморье, южную часть не только Украины, но и России, и на Кавказ», — отметил он.
По мнению политолога, в будущем это может стать серьезной проблемой между Россией и Турцией, особенно с учетом того, что есть много других «критических точек», таких как Сирия и Ливия.
Полностью прочитать интервью можно здесь.
В четверг в Баку прошел военный парад, посвященный окончанию вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Почетным гостем президента Азербайджана Ильхама Алиева во время парада стал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.