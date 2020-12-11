С тактической точки зрения ситуация неприятная, сказал Бортник.

«Стратегически у Турции есть исторические и геополитические претензии и на все Причерноморье, южную часть не только Украины, но и России, и на Кавказ», — отметил он.

Турция посвятила видеоролик военному параду в Баку
Турция посвятила видеоролик военному параду в Баку
© РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк
По мнению политолога, в будущем это может стать серьезной проблемой между Россией и Турцией, особенно с учетом того, что есть много других «критических точек», таких как Сирия и Ливия.

Полностью прочитать интервью можно здесь.

В четверг в Баку прошел военный парад, посвященный окончанию вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Почетным гостем президента Азербайджана Ильхама Алиева во время парада стал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.