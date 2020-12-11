Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен реформировать власть в стране по китайскому образцу, сказал российско-белорусский экономист и политолог Дмитрий Болкунец в интервью изданию «Украина.ру»

Эксперт отметил, что, судя по заявлениям Лукашенко, суть этой реформы в том, что Всебелорусское народное собрание получает особый статус в рамках Конституции, а его руководитель получит полномочия, которыми сейчас обладает Лукашенко.

Собрание будет наделено полномочиями кого-то увольнять или назначать и будет стоять над всеми органами, в том числе над парламентом и правительством.

«Таким образом Лукашенко решил для себя задачу сохранить на пять лет свой статус руководителя республики. Он выбрал модель Всекитайского народного собрания, но я убежден, что это фикция, которая вызовет гнев в обществе и спровоцирует новые протесты», — отметил Болкунец.

По его мнению, такая конструкция не будет признана ни внутри страны, ни за рубежом. В частности, эксперт полагает, что Россия поставит под сомнение легитимность такого руководителя.

Преступление и наказание. Как Лукашенко усвоил уроки Евромайдана © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк Интервью Болкунца можно прочитать на нашем сайте.

В Белоруссии после прошедших в августе выборов президента не утихают массовые беспорядки и протестные акции.

По данным ЦИК страны, в результате голосования победил действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом более 80% голосов.

Его ближайшей сопернице Тихановской удалось финишировать в президентской гонке лишь второй, набрав около 10% голосов.

Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.

Последняя отказалась от активной борьбы за свою победу и сбежала в Литву.

США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов, тем самым вмешиваясь во внутреннюю политику суверенного белорусского государства.

По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.