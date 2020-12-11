Решение официального Минска закрыть границы на выезд связано с коронавирусом не более чем на 10%, считает российско-белорусский экономист и политолог Дмитрий Болкунец

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Белоруссия окончательно закрывается от внешнего мира. Запрет на выезд из страны вступит в силу через 10 дней. По официальной версии, эта мера призвана ограничить распространение коронавирусной инфекции. Однако еще весной Александр Лукашенко называл закрытие границ в качестве способа профилактики «несусветной глупостью».

- Дмитрий, на ваш взгляд, осознал ли белорусский лидер Александр Лукашенко опасность коронавируса, или у этого решения есть политическая подоплека?

— С коронавирусом это решение связано не более чем на 10%. Считаю, что это связано с политическими процессами, которые происходят в Белоруссии. Есть несколько способствующих тому причин.

Дмитрий Болкунец: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Вторая причина кроется в валютных операциях. Белорусы очень часто ездили в соседние страны на закупки перед новогодними праздниками. Это тоже одна из причин, чтобы из страны не вывозили валюту.

Третья причина кроется в попытке белорусского руководства закрыть любые контакты граждан Белоруссии с внешним миром, тем самым, как они рассчитывают, будет подавлен протестный потенциал. Еще одна причина — это месть Александра Лукашенко белорусам за то, что они его отвергают. Он каждый раз находит новые способы мстить жителям республики. Иначе как глупостью это решение признать нельзя. Обычно закрывают границы на въезд в страну, а не на выезд из страны. Это означает, что он гадит своим гражданам, нарушая Конституцию.

Не исключаю, что Лукашенко может пойти на совершенно неожиданные меры, вплоть до радикальных шагов по ограничению гражданских прав внутри Белоруссии.

Допускаю, что накануне проведения Всебелорусского народного собрания, которое запланировано на январь-февраль, Лукашенко примет меры, которые приведут к существенному ограничению гражданских прав и свобод, чтобы жестко реагировать на протесты в стране.

- Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом. Останется ли оно подконтрольным президенту, а политическая реформа превратится в фикцию?

— Лукашенко фактически говорит, что никакой политической реформы не будет, никакого референдума по изменениям в Конституцию он планировать не хочет. Потому что очевидно, что общество не примет те предложения, которые хочет навязать Лукашенко. Поэтому он решил заключить Конституционную реформу в наделение Всебелорусского собрания особым статусом. Надо понимать, что это собрание — его личная инициатива. Эту площадку они использует с 96-го года исключительно для своих политических целей.

Преступление и наказание. Как Лукашенко усвоил уроки Евромайдана © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Он выбрал модель Всекитайского народного собрания, но я убежден, что это фикция, которая вызовет гнев в обществе и спровоцирует новые протесты. Более того, такая конструкция не будет признана ни внутри страны, ни за рубежом. Россия поставит под сомнение легитимность такого руководителя.

- Могут ли в таком случае белорусские протесты пойти по украинскому сценарию?

— Я такие процессы уже наблюдаю. Люди радикализируются. Все ячейки, которые образовались на уровне спальных районов, могут вылиться в полноценную партизанскую войну, остановить которую будет очень сложно, потому что доверие к власти со стороны населения подорвано.

Люди в чатах Телеграм-каналов сами создают группы и обсуждают еженедельные протестные марши. Они сейчас делаются не с помощью Телеграм-канала «Нехта», а именно в чатах люди обсуждают, кто и когда выходит. Это широкое партизанское движение.

- На днях штаб Светланы Тихановской опубликовал шесть возможных сценариев развития ситуация в стране. По одному из них в Белоруссию войдут военные и полицейские формирования России. Верите ли вы в возможность такого сценария, и какие условия должны для этого сложиться?

— Это полная глупость, провокация со стороны Тиахановской. Россия не будет рисковать своими солдатами, чтобы спасать Лукашенко. Никакой внешней угрозы для нападения на Белоруссию нет. Это исключительно внутренне дело республики.

Никакие войска Россия в Белоруссию вводить не будет. Этим хотел воспользоваться Лукашенко, чтобы спровоцировать Россию и обвинить ее в том, что она виновна в политическом кризисе. Отчасти у него это получилось, в информационном пространстве был поднят шум, но Россия не пойдет на эти меры.

- Оппозиция также рассматривает так называемый номенклатурный переворот. Есть ли оппозиция в окружении Александра Григорьевича?

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Как это пойдет дальше? Вероятно, путем конституционных изменений, от которых Лукашенко открещивается. Но, может быть, ему придется и покинуть страну.

- Как скоро это может произойти?

— Время работает против Лукашенко, в том числе и в экономическом плане. Поэтому в ближайшие месяцы, до апреля 2021 года, мы увидим какие-то серьезные изменения в белорусском политическом поле.

- Новое правительство Литвы пообещало добиваться полной блокады БелАЭС, чтобы не допустить на рынок выработанного там электричества. Только лишь страх перед возможной аварией заставляет литовскую стороны бороться с белорусской станцией?

— Это давняя история. Опасения Литвы связаны с непосредственной близостью станции к Вильнюсу, если взобраться на высокую крышу, станция видна. Литва с опаской относится к этому проекту.

Здесь вина даже не Литвы, а белорусской власти, которая необдуманно провела стройку этого проекта, не решив ключевые вопросы с рынками сбыта электроэнергии с этой станции. Польша и Литва хотели строить аналогичные проекты, поэтому, может быть, здесь присутствуют и политические факторы.

Напомню, Литва отказалась от строительства собственной атомной станции после референдума, на котором 535 жителей страны выразили протест против появления станции. То есть это тоже играет свою роль в заявлениях литовских политиков.