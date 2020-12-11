Певица украинского происхождения Наташа Королева, в семье которой в сентябре разгорелся скандал на всю страну из-за измены ее мужа стриптизера Сергея Глушко (Тарзана), наконец рассказала поклонникам, что делала на островах «у аборигенов». Соответствующий пост артистка разместила в Instagram 10 декабря

В начале декабря исполнительница заявила, что нуждается в «перезагрузке», чтобы сбросить «груз 2020 года» и улетела на острова к местному племени Бома. Певица тогда анонсировала поклонникам, что попытается проверить, чего она стоит и устроит себе испытание по выживанию в дикой природе.

«Я сделала это. Мой побег на остров стал настоящей проверкой себя. Я добывала себе еду, охотилась, проходила шаманские обряды и даже приняла домашние роды в племени. Это было невероятно сложно, это был настоящий вызов! Несколько раз я хотела все бросить и вернуться домой. Но желание понять, чего я стою на самом деле преодолело все мои страхи», — написала Королева.

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Такая информация шокировала многих подписчиков звезды, отдельные поклонники обвинили Королеву в очередном пустом пиаре и лжи о своих переживаниях по поводу проблем в семье.

«Вы бы вышли из зоны комфорта, если бы поехали туда не с телеканалом, а одна! А так все пиар!», «Выживалити лучше бы нашим звездам устроили на 15000 в месяц лет так на 5-10, вот это интересно бы посмотреть», «Прожить с макакой и теперь уехать к аборигенам. Ну и что у тебя поменялось?» — отреагировали пользователи сети.