Телеведущий Юрий Горбунов написал эмоциональный пост в соцсетях, в котором очень тепло поблагодарил за помощь своего соседа музыкального продюсера Алексея Потапенко, известного как Потап. Запись появилась в Instagram ведущего 11 декабря

«Сегодня, когда на склоне, на въезде в гараж, моя неуправляемая машина неслась в забор и рядом припаркованные авто. Как из-под земли появился кум с пачкой соли в руках. И здесь как замедленного сцена из кино — я в холодном поту и Алексей на ходу сыпет соль под колеса. Кум, спасибо тебе и поклон!» — написал Горбунов.

Был в АТО и снимал штаны перед москалями: Потап оправдался за дружбу с Бузовой © Потап/Инстаграм

Горбунов заявил, что Потап — пример настоящего соседа, не просто человека, живущего рядом, а того, кто приходит на помощь в сложную минуту.

В последние недели продюсеру Алексею Потапенко пришлось часто сталкиваться с хейтом в свой адрес. Националистически настроенные жители Украины обвиняли его за дуэт с «любительницей Путина» российской певицей Ольгой Бузовой.

«Прилетело» продюсеру и за его подопечную исполнительницу Надю Дорофееву за то, что она сняла клип на пешеходном мосту по улице Институтской, где в 2014 году убили часть «героев Небесной сотни».