Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков намерен обратиться в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело в отношении организатора водной блокады региона, украинского политика Андрея Сенченко. Об этом 11 декабря сообщает РИА Новости

В условиях водной блокады. Полуостров переживает отсутствие днепровской воды © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк Андрея Сенченко. Сенченко неоднократно хвалился, что, когда он был заместителем главы администрации исполняющего обязанности президента Украины, то именно с его подачи перекрыли Северо-Крымский канал. Я направлю обращение в прокуратуру Крыма с просьбой возбудить соответствующее уголовное дело», — сказал Цеков.

По его словам, организатор водной блокады Крыма должен понести заслуженное наказание.

Андрей Сенченко — украинский политик и бизнесмен. Родился в Симферополе. Народный депутат Верховной рады Украины нескольких созывов. Руководил крымской республиканской организации партии Всеукраинского объединения «Батькивщина». Занимал руководящие посты в крымском правительстве в бытность нахождения полуострова в составе Украины. Инициатор перекрытия подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу в 2014 году.