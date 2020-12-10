Руководство страны осознает опасность гражданской войны, но совершает шаги, лишь способствующие ускорению такого безрадостного сценария. Об этом сказала белорусский политик Эльвира Мирсалимова в интервью изданию Украина.ру

Политик напомнила, что о неизбежности гражданской войны заявляла глава Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова.

Как отметила Мирсалимова, безусловно, усилят раскол в обществе предложения оппозиции — урезать «социалку», медицина перестанет быть общедоступной, русский язык утратит статус государственного и т.п. Белоруссия запретит выезд из страны © РИА Новости, Андрей Александров | Перейти в фотобанк

«Но и власть подкидывает дровишек, усиливая недовольство гражданского общества. Например, опять звучит тема тунеядцев, но уже на более жёстком уровне», — сказала она.

Мирсалимова напомнила, что еще задолго до протестов в связи с выборами даже далекие от политики граждане выходили на митинги против «маразматичного «закона о тунеядцах».

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Так называемый декрет о тунеядстве был издан президентом Белоруссии Александром Лукашенко 2 апреля 2015 года. В стране появилась единая база данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике. В 2017 году состоялись протесты против декрета.

7 декабря Александр Лукашенко заявил, что чиновникам нужно «немедленно поставить на учет всех тунеядцев болтающихся и заставить их работать».