Политик напомнила, что о неизбежности гражданской войны заявляла глава Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова.
Как отметила Мирсалимова, безусловно, усилят раскол в обществе предложения оппозиции — урезать «социалку», медицина перестанет быть общедоступной, русский язык утратит статус государственного и т.п.
«Но и власть подкидывает дровишек, усиливая недовольство гражданского общества. Например, опять звучит тема тунеядцев, но уже на более жёстком уровне», — сказала она.
Мирсалимова напомнила, что еще задолго до протестов в связи с выборами даже далекие от политики граждане выходили на митинги против «маразматичного «закона о тунеядцах».
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Так называемый декрет о тунеядстве был издан президентом Белоруссии Александром Лукашенко 2 апреля 2015 года. В стране появилась единая база данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике. В 2017 году состоялись протесты против декрета.
7 декабря Александр Лукашенко заявил, что чиновникам нужно «немедленно поставить на учет всех тунеядцев болтающихся и заставить их работать».