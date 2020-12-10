Версия о том, что разрушительный для экономики карантин и высокий уровень смертности от коронавируса кто-то в стране хочет использовать как повод объявить досрочные выборы, неправдоподобна и относится к конспирологии. Об этом сказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

«Я думаю, что эти два процесса не имеют ничего общего. Это конспирология», — заявил он.

Если для Зеленского запахнет жареным. Эксперты о досрочных выборах в Раду © AFP, Sergei SUPINSKY Денис Шмыгаль уйдет в отставку и Рада не сможет назначить нового премьера.

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С начала пандемии на Украине заразились коронавирусом 858 714 человек, 14 470 скончались. Антирекорд по числу заражений в сутки составил более 16 тысяч человек. В среду Кабмин принял решение ввести локдаун с 8 по 25 января.