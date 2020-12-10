«Я думаю, что эти два процесса не имеют ничего общего. Это конспирология», — заявил он.
Он отметил, что досрочные выборы состоятся, если, например, премьер-министр Денис Шмыгаль уйдет в отставку и Рада не сможет назначить нового премьера.
Полностью прочитать интервью можно здесь.
С начала пандемии на Украине заразились коронавирусом 858 714 человек, 14 470 скончались. Антирекорд по числу заражений в сутки составил более 16 тысяч человек. В среду Кабмин принял решение ввести локдаун с 8 по 25 января.