Полиция Армении начала задержания собравшихся у здания правительства участников акции протеста, требующих отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом 10 декабря сообщает РИА Новости

«Армения без Никола». Противники Пашиняна собрались у здания правительства © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Остальные оппозиционеры продолжают акцию у правительства.

«Каждый день пребывания Пашиняна у власти грозит новыми бедствиями», — заявил один из протестующих.

В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении.