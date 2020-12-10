До этого группа протестующих перекрыла прилегающий к зданию кабмина проспект Тиграна Меца. Сейчас дорожное движение возобновлено.
Остальные оппозиционеры продолжают акцию у правительства.
«Каждый день пребывания Пашиняна у власти грозит новыми бедствиями», — заявил один из протестующих.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении.