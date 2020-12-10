Уроженка Донбасса, актриса, звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко 9 декабря приняла участие в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» на канале «Россия 1», где рассказала о сложных отношениях со своей матерью и последней ссоре, после которой женщины несколько лет не общались

«Я изуродовала себя и свою душу»: Кравченко рассказала об абортах от внука Маяковского © Татьяна Кравченко/Инстаграм

Однако мама актрисы, когда Кравченко поступила в театральное училище имени Щепкина, а позже во МХАТ, активно участвовала в жизни дочери, ходила на спектакли и даже давала советы. По словам артистки, включалась мама и в ее личную жизнь, и первая крупная ссора случилась из-за того, что матери не понравился первый муж Кравченко Владимир Лавинский.

Старые обиды всплыли 3 года назад, призналась актриса, и на несколько лет женщины перестали общаться. За что Кравченко публично попросила у мамы прощения на эфире программы.

«Не надо обижаться на родителей, она (мама актрисы. — Ред.) прожила трудную жизнь, прости меня, мама, пожалуйста! Характеры! И у меня, и у нее. Но роднее нет никого!» — заявила звезда «Сватов».

После этих слов в студии появилась сама Эмилия Кравченко, она рассказала, что познакомилась с отцом своей дочери, когда ей было всего 20 лет, а ему было вдвое больше, и он был женат. Через несколько месяцев после рождения Татьяны Кравченко ее отец умер от рака желудка, а мать через какое-то время вышла замуж. Долгое время актриса считала его родным папой и очень эмоционально восприняла известие о том, что он ее отчим.