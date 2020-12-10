Перед зданием выстроилась цепь полицейских с щитами.
Участники акции держат в руках флаги и плакаты, скандируют лозунги «Армения без Никола». Пока митинг проходит без происшествий.
Накануне многотысячная акция протеста прошла у здания парламента страны.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении.