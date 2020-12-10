Протестующие с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна собрались у здания правительства страны, где началось заседание Кабмина. Об этом 10 декабря сообщает РИА Новости

Пашинян заявил о возобновлении переговоров по Карабаху © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Участники акции держат в руках флаги и плакаты, скандируют лозунги «Армения без Никола». Пока митинг проходит без происшествий.

Накануне многотысячная акция протеста прошла у здания парламента страны.

В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении.