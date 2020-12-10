Киев готов к новому этапу разведения войск, разминирования Донбасса и очередному раунду взаимного освобождения удерживаемых лиц. Об этом 9 декабря сообщил президент Украины Владимир Зеленский, говорится на сайте его офиса

Про Донбасс. Зеленский озвучил новый вопрос своего опроса © president.gov.ua

«Мы делаем вполне конкретные вещи, которые наглядно демонстрируют всем жителям Донецка и Луганска, пересекающим линию разграничения, что Украина — это значительно лучше, чем непризнанные, нефункциональные, самопровозглашенные структуры», — сказал Зеленский.

Режим полного и всеобъемлющего прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля. О нем Украина, Россия и ОБСЕ договорились в рамках Трехсторонней контактной группы. Это 21-я попытка соблюсти договоренности о бессрочном перемирии.