Лишь в случае «невероятного форс-мажора» возможен сценарий ввода в Белоруссию российских войск. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил белорусский политолог Всеволод Шимов

Согласно плану, представленному штабом экс-соперницы Лукашенко на выборах Светланы Тихановской, один из возможных сценариев событий — введение в Белоруссию российских военных и полицейских формирований с возможной инкорпорацией или без нее для поддержания действующего режима.

Суздальцев рассказал, что сейчас белорусы на самом деле думают о России © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

В действительности, предположил он, сподвигнуть Кремль на силовой сценарий в Белоруссии может лишь «совсем уж чрезвычайный аврал».

«Российская политика на постсоветском пространстве после окончания Русской весны пассивна, инерционна и направлена скорее на удержание статус-кво, чем на какие-то геополитические марш-броски», — отметил Шимов.

Несмотря на это, оппозиционеры продолжат пугать белорусского обывателя «российской угрозой», заключил эксперт.