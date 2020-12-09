Согласно плану, представленному штабом экс-соперницы Лукашенко на выборах Светланы Тихановской, один из возможных сценариев событий — введение в Белоруссию российских военных и полицейских формирований с возможной инкорпорацией или без нее для поддержания действующего режима.
По словам Шимова, появление подобных страшилок в штабе Тихановской закономерно, поскольку ее окружение в основном состоит из антироссийски настроенных националистов.
В действительности, предположил он, сподвигнуть Кремль на силовой сценарий в Белоруссии может лишь «совсем уж чрезвычайный аврал».
«Российская политика на постсоветском пространстве после окончания Русской весны пассивна, инерционна и направлена скорее на удержание статус-кво, чем на какие-то геополитические марш-броски», — отметил Шимов.
Несмотря на это, оппозиционеры продолжат пугать белорусского обывателя «российской угрозой», заключил эксперт.