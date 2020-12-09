«По моей информации, правительство уже отозвало это предложение (по поводу заложения в бюджете на следующий год 200 миллионов евро для компенсации родным погибших в авиакатастрофе. — Ред.), поскольку предполагалось, что 200 миллионов будут выделены именно из фонда национального развития, что повлекло серьезные внутренние дискуссии в иранском обществе. Но мы будем приветствовать планы иранского правительства зарезервировать определенную сумму средств в бюджете для выплаты компенсаций», — сказал Енин.
По его словам, переговоры с иранской стороной о размере компенсаций пока не начинали.
Позиция Украины исходит из того, что уровень компенсации в значительной мере будет зависеть от обстоятельств катастрофы и от уровня сотрудничества и обеспечения объективного и беспристрастного расследования катастрофы.
В начале года в Иране был сбит самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины», выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран—Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.
Президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки», и пообещал привлечь виновных к ответственности.
В октябре Енин встретился с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифи в Тегеране. По словам Енина, Иран готов обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв сбитого иранскими военными самолета компании «Международные авиалинии Украины», независимо от их гражданства.