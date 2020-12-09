Иран отозвал предложение по выплатам семьям погибших в авиакатастрофе украинского самолета в Тегеране. Об этом 8 декабря заявил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире «Громадського радио»

Сколько стоит человеческая жизнь? Украина и Иран ведут переговоры о сбитом самолёте МАУ © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк сказал Енин.

По его словам, переговоры с иранской стороной о размере компенсаций пока не начинали.

Позиция Украины исходит из того, что уровень компенсации в значительной мере будет зависеть от обстоятельств катастрофы и от уровня сотрудничества и обеспечения объективного и беспристрастного расследования катастрофы.

В начале года в Иране был сбит самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины», выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран—Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки», и пообещал привлечь виновных к ответственности.

В октябре Енин встретился с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифи в Тегеране. По словам Енина, Иран готов обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв сбитого иранскими военными самолета компании «Международные авиалинии Украины», независимо от их гражданства.