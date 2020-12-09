Противники белорусско-российской интеграции часто используют в своей риторике аргумент о том, что реального развития Союзного государства не происходит, а все остальное – имитация. Об этом рассказал представитель президиума оргкомитета партии «Союз» Глеб Волков в интервью изданию Украина.ру

Глеб Волков: Для реализации Союзного государства нужна политическая воля правящих элит © из личного архива Глеба Волкова

«По сути, есть только декларация о намерениях в виде Договора, в котором прописано видение того, как это должно быть, и совместные программы, которые по сути межгосударственные, но названы союзными», — уточнил Волков.

Он также посетовал, что союзные СМИ и союзные программы вроде бы есть, но они словно живут своей жизнью, так же как и многие другие надстройки в рамках союзного строительства.

При такой постановке дела, разумеется, трудно рассчитывать на позитивное восприятие гражданами обеих стран союзного проекта, заключил собеседник издания.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.