Шестнадцать внепарламентских партий планируют в ближайшее время начать акции неповиновения по всей стране.
Оппозиция планирует парализовать движение в регионах и столице.
Прорабатываются механизмы воздействия на руководство Армении с целью вынудить его подать в отставку.
Жители Армении начали выходить на протестные акции и настаивать на уходе Пашиняна после подписания трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе 10 ноября.
На прошлой неделе оппозиция выдвинула ультиматум Пашиняну и его команде, согласно которому, они должны уйти в отставку до полудня 8 декабря. До этого 16 оппозиционных партий выдвинули кандидатуру Вазгена Манукяна на пост премьер-министра в будущем переходном правительстве.