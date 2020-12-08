В Армении оппозиция начала акции протеста после истечения срока, в течение которого от премьер-министра Никола Пашиняна требовали уйти в отставку. Об этом сообщает Sputnik

Пашинян заявил о возобновлении переговоров по Карабаху © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Оппозиция планирует парализовать движение в регионах и столице.

Прорабатываются механизмы воздействия на руководство Армении с целью вынудить его подать в отставку.

Жители Армении начали выходить на протестные акции и настаивать на уходе Пашиняна после подписания трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе 10 ноября.

На прошлой неделе оппозиция выдвинула ультиматум Пашиняну и его команде, согласно которому, они должны уйти в отставку до полудня 8 декабря. До этого 16 оппозиционных партий выдвинули кандидатуру Вазгена Манукяна на пост премьер-министра в будущем переходном правительстве.