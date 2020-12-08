В одном из фан-аккаунтов в Instagram появился архивный снимок Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой, где певец молится на свою Примадонну, пишет Hyser 8 декабря

Известно, что после расставания с Пугачевой король ремейков так и не женился. У Киркорова родились двое детей от суррогатной матери, имя биологической матери он скрывает. Дочь поп-исполнитель назвал в честь своей бывшей супруги — Алла-Виктория.

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Многие поклонники считают его разлучником, разрушившим семью, несмотря на то что между собой мужчины сохраняют хорошие отношения и дружат семьями. Некоторые фанаты до сих пор отказываются верить в расставание Примадонны и поп-короля.

«Потерял такую женщину!!!» — написала одна из поклонниц под появившимся в фан-аккаунте снимком.