Благодаря кассетному скандалу была подмочена репутация Кучмы и приведен к власти Виктор Ющенко.
«Но Кучма во всех опросах по-прежнему считается лучшим президентом Украины, в его время был самый большой экономический рост, как бы там к нему ни относились. Я не говорю, что он хороший, но лучшего президента на Украине, опять же, по соцопросам, не было, нет и пока что, как мы видим, не предвидится. И уж точно им не будет Зеленский», — сказал собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Кассетный скандал («Кучмагейт») — громкий общественно-политический скандал, который вспыхнул на Украине после того, как лидер Социалистической партии Украины Александр Мороз предал огласке записи, якобы сделанные в кабинете Леонида Кучмы.
В одном из фрагментов человек с голосом, похожий на голос президента Украины, приказывал ликвидировать оппозиционного журналиста Георгия Гонгадзе.