Кассетный скандал, в котором оказался замешан тогдашний президент Украины Леонид Кучма во многом привел к майдану 2004 года и, собственно, для того и был использован. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов

Корнилов: Личность любого президента России всегда выдающаяся для Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов Виктор Ющенко.

«Но Кучма во всех опросах по-прежнему считается лучшим президентом Украины, в его время был самый большой экономический рост, как бы там к нему ни относились. Я не говорю, что он хороший, но лучшего президента на Украине, опять же, по соцопросам, не было, нет и пока что, как мы видим, не предвидится. И уж точно им не будет Зеленский», — сказал собеседник издания.

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Кассетный скандал («Кучмагейт») — громкий общественно-политический скандал, который вспыхнул на Украине после того, как лидер Социалистической партии Украины Александр Мороз предал огласке записи, якобы сделанные в кабинете Леонида Кучмы.

В одном из фрагментов человек с голосом, похожий на голос президента Украины, приказывал ликвидировать оппозиционного журналиста Георгия Гонгадзе.