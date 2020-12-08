Жить контрабандой можно только в составе такого государства, как Украина, полагает эксперт.
«Самостоятельно жить контрабандой нельзя, поэтому Закарпатье заинтересовано, как это ни парадаксально, в сохранении Украины. Потому что именно наличие Украины создает те условия, которые позволяют Закарпатью реализовывать свое экономическое преимущество приграничного региона», — рассказал Ростилав Ищенко.
Депутаты Сюртовской территоральной общины во время присяги исполнили украинский, а затем венгерский гимны. По этому факту СБУ начала проверку. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вызвал для беседы посла Венгрии Иштвана Ийдярто.
Кроме того, сотрудники СБУ провели обыски в офисах венгерских общественных организаций, где изъяли литературу, пропагандирующую создание Великой Венгрии.
По словам адвоката Татьяны Монтян, за обысками у венгров Закарпатья стоит неофициальный хозяин региона, депутат Виктор Балога, который контролирует контрабандные потоки.