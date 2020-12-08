Закарпатье – это регион, который живет контрабандой, других источников дохода у него нет. Об этом в комментарии изданию Украиа.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко

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«Самостоятельно жить контрабандой нельзя, поэтому Закарпатье заинтересовано, как это ни парадаксально, в сохранении Украины. Потому что именно наличие Украины создает те условия, которые позволяют Закарпатью реализовывать свое экономическое преимущество приграничного региона», — рассказал Ростилав Ищенко.

Депутаты Сюртовской территоральной общины во время присяги исполнили украинский, а затем венгерский гимны. По этому факту СБУ начала проверку. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вызвал для беседы посла Венгрии Иштвана Ийдярто.

Кроме того, сотрудники СБУ провели обыски в офисах венгерских общественных организаций, где изъяли литературу, пропагандирующую создание Великой Венгрии.

По словам адвоката Татьяны Монтян, за обысками у венгров Закарпатья стоит неофициальный хозяин региона, депутат Виктор Балога, который контролирует контрабандные потоки.