После концерта, на котором певица якобы случайно сняла парик, Пугачева требовала не давать эту часть видео в эфир.
«Посмотрев отснятый материал, Пугачева жестко сказала: "Это в эфир не пойдет!" Как мы ее ни уговаривали — ни в какую! В результате момент с париком показали на свой страх и риск. И вот потом это стало ее фишкой: иногда ближе к концу выступления она, если была в парике, снимала его перед зрителями», — процитировали «Дни.ру» концертного продюсера.
К слову, Пугачева нередко скандалила и с операторами, которое, как ей казалось, снимали ее с невыгодного ракурса.