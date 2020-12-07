Певица Алла Пугачева, одно время активно носившая самые разнообразные парики, на одном из концертов потеряла самоконтроль и сняла искусственные волосы, написали «Дни.ру» 6 декабря. А в итоге неудача стала изюминкой артистки

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«Посмотрев отснятый материал, Пугачева жестко сказала: "Это в эфир не пойдет!" Как мы ее ни уговаривали — ни в какую! В результате момент с париком показали на свой страх и риск. И вот потом это стало ее фишкой: иногда ближе к концу выступления она, если была в парике, снимала его перед зрителями», — процитировали «Дни.ру» концертного продюсера.

К слову, Пугачева нередко скандалила и с операторами, которое, как ей казалось, снимали ее с невыгодного ракурса.