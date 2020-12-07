Google посвятил Doodle украинской художнице

Крупнейшая в мире поисковая система интернета Google посвятила свой Doodle 7 декабря известной украинской художнице Екатерине Белокур, которой сегодня исполнилось бы 120 лет

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Она родилась в этот день в 1900 году в селе Богдановка Пирятинского уезда Полтавской губернии (сейчас это Яготинский район Киевской области) в бедной крестьянской семье. Ей было отказано в начальном образовании, и она все дни работала на ферме, но это не помешало ей рисовать картины. Чтобы в свободное время заниматься творчеством, Белокур своими руками создавала кисти из натурального сырья, и краски из таких продуктов, как свекла и бузина. Природа служила ей музой.

Когда художнице было почти 40 лет, в ее жизни произошел случайный поворот. Вдохновленная песней, услышанной по радио, Белокур написала благодарственное письмо украинской певице Оксане Петрусенко, дополнив его своей оригинальной картиной. Петрусенко была настолько впечатлена, что помогла Белокур проложить путь к первым выставкам ее работ.

Дудлы — тематические рисунки, своеобразные открытки по случаю знаменательных событий, которые появляются на главной странице Google.