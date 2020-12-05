Политик отметил, что интеграция присутствует лишь по случаю освещения связанных с ней событий, таких как запуск белорусско-российской АЭС, детали разговоров двух президентов о возможной передаче Беларуси нефтяного месторождения.
«Но в освещении этих событий недостаточно акцента на то, что эти события возможны благодаря перспективности пути тесного взаимодействия двух стран. Хотелось бы видеть больше аналитических передач на данную тему или дискуссий в ток-шоу», — указал Семченко.
Он добавил, что большинство белорусских граждан поддерживают интерацию с Россией, но не все осознают реальность выгоды интеграции и могут находиться в плену эмоционально-политических иллюзий.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.