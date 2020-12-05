Сегодня в эфире белорусского телевидения превалирует внутренняя повестка, освещаются и анализируются политические события внутри страны. Об этом рассказал член президиума оргкомитета белорусской партии «Союз» Дмитрий Семченко в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Семченко: С белорусской молодежью все не так печально, как кажется © предоставлено Дмитрием Семченко

«Но в освещении этих событий недостаточно акцента на то, что эти события возможны благодаря перспективности пути тесного взаимодействия двух стран. Хотелось бы видеть больше аналитических передач на данную тему или дискуссий в ток-шоу», — указал Семченко.

Он добавил, что большинство белорусских граждан поддерживают интерацию с Россией, но не все осознают реальность выгоды интеграции и могут находиться в плену эмоционально-политических иллюзий.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.