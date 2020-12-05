Если в Армении возникнут проблемы с национальными меньшинствами, они будут решаться на внутригосударственном уровне. Но в случае Азербайджана все сложнее. Об этом рассказал директор Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян в интервью изданию Украина.ру

Александр Искандарян: кто он © Sputnik /Asatur Yesayants | Sputnik /Asatur Yesayants | Перейти в фотобанк

Дело в том, подчеркнул эксперт, что Баку считает территорию Карабаха и проживающих на ней армян своими гражданами, но при этом проходит «катком по этим гражданам и уничтожает их дома».

«Речь идет о проблеме взаимодействия между государствами, между Арменией и Арцахом, между Арменией и Азербайджаном. Но в Азербайджане эта проблема этнизируется. Президент Азербайджана много раз заявлял, что врагами Азербайджана являются армяне как таковые, живущие и в России, и в США, и во Франции», — считает Искандарян.

Политолог добавил, что и Армения, и Азербайджан уже являются моноэтническими государствами, где 90% населения принадлежат к титульной нации, и этот вопрос относится к проблеме межгосударственных отношений.

В ноябре президент России Владимир Путин, азербайджанский лидер Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

Полностью интервью можно прочитать здесь.