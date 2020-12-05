Как считают некоторые эксперты, карабахский конфликт показал, что концепция моноэтнического государства, которое выстраивали как в Ереване, так и в Баку, не состоятельна, и что необходимо учиться жить вместе.
Дело в том, подчеркнул эксперт, что Баку считает территорию Карабаха и проживающих на ней армян своими гражданами, но при этом проходит «катком по этим гражданам и уничтожает их дома».
«Речь идет о проблеме взаимодействия между государствами, между Арменией и Арцахом, между Арменией и Азербайджаном. Но в Азербайджане эта проблема этнизируется. Президент Азербайджана много раз заявлял, что врагами Азербайджана являются армяне как таковые, живущие и в России, и в США, и во Франции», — считает Искандарян.
Политолог добавил, что и Армения, и Азербайджан уже являются моноэтническими государствами, где 90% населения принадлежат к титульной нации, и этот вопрос относится к проблеме межгосударственных отношений.
В ноябре президент России Владимир Путин, азербайджанский лидер Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.
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