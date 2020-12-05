Шоумен выложил в сеть свое пикантное фото, на котором он позирует в коротком топике и с огромным женским бюстом. Так ведущий анонсировал свое участие в шоу «Хто зверху?».
«Сегодня этот секси-мачо еще с такими же секси-мачо будут играть против девочек в шоу "Хто зверху"! Новый канал!» — написал Демин.
«Яка мужчинА», «Вам очень идут топики», «Тот случай, что мужик с сиськами и бородой выглядит больше секси, чем ты», — оценили шутку ведущего поклонники.
Однако среди подписчиков были и те, кто придал словам Демина пророческий смысл, ведь когда-то он точно предсказал сольную карьеру тогда еще солистке украинской группы «Время и стекло» Наде Дорофеевой.