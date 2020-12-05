Украинский ведущий радио «Люкс ФМ» и шоу на YouTube «Слава+» Слава Демин шокировал фанатов неоднозначными снимками в сети, которые он разместил в своем Instagram 3 декабря

Ольга Сумская показала пышный бюст без лишних слов - фото © Ольга Сумська / Facebook

«Сегодня этот секси-мачо еще с такими же секси-мачо будут играть против девочек в шоу "Хто зверху"! Новый канал!» — написал Демин.

«Яка мужчинА», «Вам очень идут топики», «Тот случай, что мужик с сиськами и бородой выглядит больше секси, чем ты», — оценили шутку ведущего поклонники.

Однако среди подписчиков были и те, кто придал словам Демина пророческий смысл, ведь когда-то он точно предсказал сольную карьеру тогда еще солистке украинской группы «Время и стекло» Наде Дорофеевой.