Дмитрий Болкунец: кто он
Дмитрий Болкунец: кто он
© РИА Новости, Владимир Трефилов
На сельскохозяйственном рынке Белоруссия серьезный конкурент западным странам. Но за весь период правления Александра Лукашенко пока не было серьезных санкций против Минска, которые обернулись бы тяжелыми последствиями для страны.

Эксперт, в частности, отметил, что сейчас Канада, которая является одним из крупнейших производителей удобрений, обсуждает вопрос на уровне правительства о введении санкций в отношении калийных удобрений из Белоруссии.

«Если такое случится, это может привести к существенному подорожанию калийных удобрений на мировых рынках. Уже есть истерическая реакция белорусских государственных телеграмм-каналов, которые пишут, что Европа тоже понесет большие убытки, потому что подорожают продукты питания. Какая-то зависимость Европы от этих поставок есть, но она не столь существенная», — указал Болкунец.

Если в отношении белорусского калия будут введены жесткие санкции, то удар по экономике будет серьезным, и спасать Лукашенко Россия не будет, заключил собеседник издания.

Полностью с интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.