Найти замену белорусским нефтепродуктам для Европы ничего не стоит, а для экономики Белоруссии в случае введения секторальных санкций будет существенный удар. Об этом рассказал российско-белорусский экономист и политолог Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Болкунец: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Александра Лукашенко пока не было серьезных санкций против Минска, которые обернулись бы тяжелыми последствиями для страны.

Эксперт, в частности, отметил, что сейчас Канада, которая является одним из крупнейших производителей удобрений, обсуждает вопрос на уровне правительства о введении санкций в отношении калийных удобрений из Белоруссии.

«Если такое случится, это может привести к существенному подорожанию калийных удобрений на мировых рынках. Уже есть истерическая реакция белорусских государственных телеграмм-каналов, которые пишут, что Европа тоже понесет большие убытки, потому что подорожают продукты питания. Какая-то зависимость Европы от этих поставок есть, но она не столь существенная», — указал Болкунец.

Если в отношении белорусского калия будут введены жесткие санкции, то удар по экономике будет серьезным, и спасать Лукашенко Россия не будет, заключил собеседник издания.

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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.