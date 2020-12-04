Заболеть больше боятся респонденты старшего поколения и жители сел. В то же время лишь 8% респондентов не боятся ни коронавируса, ни его экономических последствий.
Опрос проведен 27 ноября — 1 декабря среди 1,2 тыс. респондентов по всей Украине. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,8%.
Ранее сообщалось, что, по данным опроса «Рейтинга», в конце ноября 2020 года большинство украинцев недовольны действиями властей по борьбе с эпидемией коронавируса. В частности, 34% опрошенных довольны деятельностью президента Владимира Зеленского, 62% — не удовлетворены.
Последние недели число заражений COVID-19 на Украине в сутки росло тысячами. Антирекорд по числу заражений в сутки составил более 16 тысяч человек.
Три недели на Украине действовал карантин выходного дня. Украинские СМИ сообщали, что Кабмин примет решение о введении более жестких карантинных ограничений с 23 декабря по 15 января — на рождественские и новогодние праздники. Среди них — введение локдауна. Окончательное решение еще не принято.