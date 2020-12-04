Певица Алла Пугачева поздравила своего давнего знакомого, лидера группы ДДТ Юрия Шевчука с премьерой новой песни «2020», написанной музыкантом про уходящий год, который для многих в мире оказался сложным. Репост видео Шевчука исполнительница сделала у себя в Instagram 4 декабря

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«Спасибо ДДТ за новую песню, за отсутствие фальши, за то, что так точно передали правду жизни!» — поблагодарила Пугачева.

Шевчук не первый, кто посвящает трек 2020 году, ранее группа Little Big сняла клип на свое произведение «S*ck my d*ck 2020». По задумке режиссера, участники коллектива пили в кадре шампанское с названием «Новичок», съели новогоднее блюдо из летучей мыши и стали ждать подарков от Деда Мороза. Он принес в мешке за спиной лесные пожары, извержение вулкана и ядерный взрыв.

В конце ролика, на фоне ядерного гриба появляются титры: «Никогда не забывай 2020. Никогда не повторяй 2020». Позже группу обвинили в пропаганде порнографии за этот клип.