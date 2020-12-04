Певица отметила, что новый текст ДДТ показался ей не только актуальным, но и максимально искренним, передающим реальное положение дел.
«Спасибо ДДТ за новую песню, за отсутствие фальши, за то, что так точно передали правду жизни!» — поблагодарила Пугачева.
Шевчук не первый, кто посвящает трек 2020 году, ранее группа Little Big сняла клип на свое произведение «S*ck my d*ck 2020». По задумке режиссера, участники коллектива пили в кадре шампанское с названием «Новичок», съели новогоднее блюдо из летучей мыши и стали ждать подарков от Деда Мороза. Он принес в мешке за спиной лесные пожары, извержение вулкана и ядерный взрыв.
В конце ролика, на фоне ядерного гриба появляются титры: «Никогда не забывай 2020. Никогда не повторяй 2020». Позже группу обвинили в пропаганде порнографии за этот клип.