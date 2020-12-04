Белорусы на данный момент вполне лояльно относятся к России, потому что у нас есть Союзное государство. Это большой урок для всех. Об этом рассказал генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов в интервью изданию Украина.ру

Владимир Мамонтов: Трамп слишком ослаб, чтобы рассчитывать на политический реванш © Sputnik / Miroslav Rotari

Но в тот момент, когда Белоруссия «поехала» от России, только Союзное государство помогло опомнившемуся президенту Александру Лукашенко, и позволило России легитимными способами оказать поддержку Минску, уточнил политолог.

«Было сказано, что на случай внешней агрессии у нас есть ОДКБ и Союзное государство, поэтому мы зарезервируем часть сил на случай, если Беларусь попросит их использовать. Да, без этого обошлось, но только благодаря тому, что Союзное государство», — подчеркнул Мамонтов.

Даже в том виде, в котором Союзное государство существует сейчас, не используя весь свой потенциал и все свои возможности, его можно использовать в качестве противодействия попыткам отцепить Белоруссию от России так же, как от России отцепили Украину.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.