Директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков считает, что не стоит воспринимать всерьез слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что у Украины есть все для создания мощного государства. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарёв: У Украины есть всё, кроме национальной элиты © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

«В данном случае это просто красивые слова. И раньше про тех, кто спорит, говорили: один подлец, другой дурак. Один знает, что выиграет, и спорит подло, а дурак не понимает ничего и спорит. И вот кто говорит такие слова — либо подлец, либо дурак, возможны варианты: либо подлый дурак, либо глупый подлец», — заявил Рудяков.

Он подчеркнул, что гражданское общество, политические классы Украины и в целом вся страна расколоты, а деятельность, которая привела к этому расколу, продолжается и только углубляется.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.