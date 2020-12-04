Ранее в своем обращении по случаю 29-й годовщины референдума о независимости Украины Зеленский заявил, что у страны есть все, чтобы создать мощное и конкурентоспособное государство.
«В данном случае это просто красивые слова. И раньше про тех, кто спорит, говорили: один подлец, другой дурак. Один знает, что выиграет, и спорит подло, а дурак не понимает ничего и спорит. И вот кто говорит такие слова — либо подлец, либо дурак, возможны варианты: либо подлый дурак, либо глупый подлец», — заявил Рудяков.
Он подчеркнул, что гражданское общество, политические классы Украины и в целом вся страна расколоты, а деятельность, которая привела к этому расколу, продолжается и только углубляется.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.