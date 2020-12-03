Ницой рассказала, что на всех украинских блокпостах, которые она проезжала, кроме одного, пограничники разговаривали по-русски.

«Ну представьте, что мы едем ночью и заблудились. Подъезжаем к блокпосту, а там:
— Здравствуйте. Куда едем?— это говорят мне, которая в штрафных списках и которой въезд в Московию запрещен… Ну вот что это за хрень такая?» — написала она.

Пушков: Фарион и Ницой пора бежать с Украины
Пушков: Фарион и Ницой пора бежать с Украины
© Арина Тихомирова/Украина.ру
Ницой гневно поинтересовалась, «какого черта на украинских блокпостах делают московиты». Она заявила, что не хочет слышать «здравствуйте» вместо украинского «доброго милого» "добрий день", "добрий вечір", "вітаю".

Ранее она обрушилась с критикой на украинские власти, которые, по ее словам, ввели в язык новый матюк — слово «локдаун».