Ницой рассказала, что на всех украинских блокпостах, которые она проезжала, кроме одного, пограничники разговаривали по-русски.
«Ну представьте, что мы едем ночью и заблудились. Подъезжаем к блокпосту, а там:
— Здравствуйте. Куда едем?— это говорят мне, которая в штрафных списках и которой въезд в Московию запрещен… Ну вот что это за хрень такая?» — написала она.
Ницой гневно поинтересовалась, «какого черта на украинских блокпостах делают московиты». Она заявила, что не хочет слышать «здравствуйте» вместо украинского «доброго милого» "добрий день", "добрий вечір", "вітаю".
Ранее она обрушилась с критикой на украинские власти, которые, по ее словам, ввели в язык новый матюк — слово «локдаун».